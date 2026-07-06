George Clooney riceve il Leone d’oro a Venezia | Forse significa che sto invecchiando

Durante l’83ª Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre 2026, l’attore riceverà il Leone d’oro alla carriera. Clooney ha commentato scherzosamente che il riconoscimento potrebbe indicare che sta invecchiando. La premiazione è prevista durante la manifestazione, senza ulteriori dettagli sulla cerimonia. La mostra si svolge ogni anno, attirando numerosi professionisti e pubblico internazionale.

George Clooney sarà celebrato con il Leone d’oro alla carriera durante l’83esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione della Biennale, che ha accolto la proposta del direttore artistico Alberto Barbera. Con la consueta autoironia che lo contraddistingue, la star di Hollywood ha commentato il riconoscimento dichiarando: “Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito, e ricevere il Leone d’oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così”. Il legame tra Clooney e il Lido veneziano è lungo e profondo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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