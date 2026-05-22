Il ritorno di George Clooney sul Lago di Como si avvicina | traffico modificato davanti a Villa Oleandra
Il traffico sulla strada che passa davanti a Villa Oleandra potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni, con possibili rallentamenti lungo la Vecchia Regina, una delle arterie più trafficate della zona occidentale del Lago di Como. Questa situazione si verifica in concomitanza con il ritorno di un attore noto sul lago, che si avvicina alla sua abitazione. Nessuna comunicazione ufficiale sulle cause dei cambiamenti, ma i residenti e i pendolari segnalano una maggiore presenza di veicoli e di possibili disagi sulla strada.
Nuovi possibili rallentamenti in arrivo sulla Vecchia Regina, una delle strade più trafficate e delicate della sponda occidentale del Lago di Como. A far scattare le modifiche alla viabilità saranno alcuni lavori previsti davanti a Villa Oleandra, la celebre residenza lariana di George Clooney a. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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