Genzano al Parco Sforza Cesarini arriva la prima Festa del Cane

Genzano di Roma ospiterà domenica 19 luglio la prima “Festa del Cane” al Parco Sforza Cesarini, con ingresso da piazza Dante Alighieri. L’evento si svolgerà tutto il giorno e prevede iniziative dedicate ai cani e ai loro proprietari. È prevista la partecipazione di associazioni animaliste e esposizioni di accessori e prodotti per animali. La manifestazione mira a promuovere l’attenzione e la cura degli animali domestici.

Genzano di Roma, 13 luglio 2026 – Genzano di Roma si prepara ad accogliere la prima edizione della “Festa del Cane”, in programma domenica 19 luglio al Parco Sforza Cesarini, con accesso da piazza Dante Alighieri. L’appuntamento prenderà il via alle ore 18 e sarà dedicato ai cani, alle loro famiglie e alla promozione della tutela e del benessere degli animali. Tra i momenti previsti ci sarà la benedizione degli animali, insieme a un servizio gratuito di microchippatura messo a disposizione dall’ Asl Roma 6. Nel corso dell’iniziativa saranno inoltre distribuite gratuitamente confezioni di crocchette per gli amici a quattro zampe. Un’occasione pensata non soltanto come momento di festa e socialità, ma anche per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della corretta identificazione degli animali domestici e sul possesso responsabile. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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