Festa del pesce al Parco Serravalle di Empoli

Il Parco di Serravalle a Empoli ospita, dal 14 al 17 maggio, la manifestazione gastronomica "Mare Nostrum", un evento interamente dedicato alle specialità ittiche. La kermesse prevede l'apertura degli stand per la cena nelle giornate di giovedì e venerdì, mentre il sabato e la domenica l'offerta.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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