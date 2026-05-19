Musica sport e comunità | al parco Dragoni la Festa del Quartiere Musicisti e Grandi Italiani

Al parco Dragoni di Forlì si svolgerà un evento nel quartiere Musicisti e Grandi Italiani, che coinvolgerà musica, sport e momenti di socializzazione. L'iniziativa mira a riunire i residenti in un pomeriggio dedicato alla condivisione di attività e intrattenimento. Sono previsti spettacoli musicali, incontri sportivi e attività per tutte le età. L'evento si terrà nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgerà diverse associazioni locali, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra i partecipanti.

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