Musica sport e comunità | al parco Dragoni la Festa del Quartiere Musicisti e Grandi Italiani

Da forlitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al parco Dragoni di Forlì si svolgerà un evento nel quartiere Musicisti e Grandi Italiani, che coinvolgerà musica, sport e momenti di socializzazione. L'iniziativa mira a riunire i residenti in un pomeriggio dedicato alla condivisione di attività e intrattenimento. Sono previsti spettacoli musicali, incontri sportivi e attività per tutte le età. L'evento si terrà nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgerà diverse associazioni locali, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra i partecipanti.

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Il cuore pulsante del quartiere Musicisti e Grandi Italiani di Forlì si appresta a vivere un pomeriggio all'insegna della condivisione e dell'allegria. Venerdì 22 maggio, la cornice del parco Dragoni ospiterà una grande manifestazione collettiva patrocinata dal Comune di Forlì, attraverso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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