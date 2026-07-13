GEPOS lavoro in sala operatoria e presunte violazioni | la replica dopo le contestazioni dei sindacati

In una nota, l’azienda ha risposto alle contestazioni dei sindacati riguardo alle condizioni di lavoro in sala operatoria. Ha affermato che i riposi, la tutela della salute e la sicurezza dei dipendenti vengono gestiti secondo le norme legali e contrattuali vigenti. Inoltre, ha precisato che le eccedenze di ore occasionali sono gestite nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.

riposi e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e la gestione delle eccedenze orarie occasionali avviene nel rispetto della disciplina legale e contrattuale applicabile. Proprio perché nulla vi è da occultare, la Società manifesta piena disponibilità e collaborazione rispetto a ogni verifica che l’U.O.C. PSAL dell’ASL di Benevento e ogni altro Organo competente ritenessero di effettuare, confidando che l’accertamento oggettivo dei fatti – a partire dalle rilevazioni delle presenze – consenta di ristabilire la verità e di sgombrare il campo da rappresentazioni allarmistiche prive di fondamento. La nota sindacale omette, infine, di considerare il percorso di confronto istituzionale in atto. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - GE.P.O.S., lavoro in sala operatoria e presunte violazioni: la replica dopo le contestazioni dei sindacati

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