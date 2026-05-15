Elena Santarelli replica agli insulti dopo Belve | A Ferragni invidio di non aver visto suo figlio in sala operatoria
Dopo la trasmissione televisiva, Elena Santarelli ha deciso di rispondere pubblicamente a commenti e insulti che sono circolati sui social. In un messaggio, ha affermato di essere invidiosa di non aver mai dovuto vedere suo figlio affrontare una sala operatoria o la radioterapia, facendo riferimento alla sofferenza vissuta. La risposta arriva a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate in precedenza, che hanno suscitato reazioni e discussioni online.
Elena Santarelli risponde agli attacchi dopo Belve: "Sono invidiosa? Le invidio di non aver mai visto suo figlio soffrire per la radioterapia". Lo scontro con i fan di Chiara Ferragni si fa durissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Vogliamo risvegliare i morti? Mi ha licenziato ingiustamente dopo poco tempo che lavoravo perché ho rifiutato un invito galante a cena. Mi dispiace pure, non può replicare, magari lo rincontrerò in paradiso, ma non so se ci arriva in paradiso Elena Santarelli facebook
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