Elena Santarelli replica agli insulti dopo Belve | A Ferragni invidio di non aver visto suo figlio in sala operatoria

Dopo la trasmissione televisiva, Elena Santarelli ha deciso di rispondere pubblicamente a commenti e insulti che sono circolati sui social. In un messaggio, ha affermato di essere invidiosa di non aver mai dovuto vedere suo figlio affrontare una sala operatoria o la radioterapia, facendo riferimento alla sofferenza vissuta. La risposta arriva a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate in precedenza, che hanno suscitato reazioni e discussioni online.

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