Personale allo stremo e sala operatoria in tilt | sindacati pronti alla mobilitazione all' ospedale Civico

Il personale sanitario all’interno dell’ospedale è sotto pressione a causa di una grave carenza di operatori, in particolare nella sala operatoria del polo Oncologico. La situazione ha portato a disagi e criticità nella gestione delle attività, con le organizzazioni sindacali che annunciano possibili azioni di mobilitazione per denunciare le condizioni di lavoro e la mancanza di risorse. La carenza di personale viene definita ai minimi storici, creando un quadro di difficoltà operative.

Grave carenza di personale e un’organizzazione del lavoro che sta creando situazioni critiche come nella sala operatoria del polo Oncologico, dove il personale è ai minimi storici. Persino il pronto soccorso è stato giustamente potenziato nel numero dei medici ma senza aggiungere infermieri, con.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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