Il Napoli sta finalizzando l'acquisto di Exequiel Zeballos, un attaccante che potrebbe rafforzare le fasce offensive della squadra. L'operazione si avvicina alla conclusione e potrebbe modificare gli assetti in attacco. La trattativa è in fase avanzata e il trasferimento potrebbe essere ufficializzato a breve. Non sono stati forniti dettagli finanziari o tempistiche precise.

Il Napoli continua a spingere per Exequiel Zeballos e l’operazione potrebbe presto incidere anche sugli equilibri offensivi della squadra di Massimiliano Allegri. Antonio Giordano, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, racconta che il club azzurro attende la risposta del Boca Juniors all’offerta da 9 milioni di euro presentata per l’esterno argentino. Nel frattempo resta confermata l’intesa con il giocatore, che ha già ricevuto una proposta di contratto quinquennale da circa 1,3 milioni di euro a stagione. Antonio Giordano della Gazzetta dello Sport evidenzia come la trattativa sia ormai entrata nella fase decisiva. Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Zeballos potrebbe modificare gli attuali equilibri offensivi del Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Zeballos sempre più vicino: il suo arrivo può cambiare gli equilibri sulle fasce”

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