Gazzetta dello Sport | Conte-Napoli futuro sempre più in bilico | Sarri e Allegri sullo sfondo

Nella città di Pisa, una squadra ha ottenuto la qualificazione alla Champions League e si avvicina al secondo posto in classifica. Tuttavia, il futuro della squadra rimane incerto, con le voci di possibili cambiamenti tecnici che circolano tra gli appassionati. Le trattative e le decisioni societarie non sono ancora state rese note ufficialmente, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi futuri. La stagione si avvia alla fase conclusiva, ma ancora non si conoscono i piani per la prossima annata.

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"> PISA — Una qualificazione Champions conquistata, un secondo posto ormai vicinissimo e un futuro che continua però a restare avvolto nell’incertezza. Antonio Conte festeggia il traguardo raggiunto dal Napoli, ma le sue parole dopo il successo contro il Pisa hanno inevitabilmente alimentato nuovi dubbi sulla permanenza in azzurro. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino appare soddisfatto per il lavoro svolto, ma lontano dall’entusiasmo di chi sta già programmando la prossima stagione. Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, Conte ha lasciato trasparire ancora una volta tutto il proprio malessere quando il discorso si è spostato sul futuro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, futuro sempre più in bilico: Sarri e Allegri sullo sfondo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lorenzo INSIGNE si commuove parlando del NAPOLI, il mancato ritorno e il rimpianto più grande Sullo stesso argomento Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, futuro da scrivere: la Nazionale resta sullo sfondo”Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, futuro da scrivere: la Nazionale resta sullo sfondo”"> Il futuro di Antonio Conte resta un tema aperto, sospeso... Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli alla resa del Conte. Sarri sullo sfondo” Le prime pagine #Sinner #InternazionaliDiRoma #Roma2026 #TennisItaliano #JannikSinner #ForzaJannik #Vlahovic #Juventus #SerieA #ChampionsLeague #CalcioItaliano #Napoli #Milan #Inter #CorrieredelloSport #Tuttosport #GazzettaDelloSport #Prime x.com Gazzetta dello Sport: Conte-Napoli, futuro sempre più in bilico: Sarri e Allegri sullo sfondoPISA — Una qualificazione Champions conquistata, un secondo posto ormai vicinissimo e un futuro che continua però a restare avvolto nell’incertezza. Antonio Conte festeggia il traguardo raggiunto dal ... napolipiu.com Gazzetta dello Sport: Napoli, battere il Pisa e poi il futuroPISA — Il Napoli arriva al crocevia decisivo della sua stagione. La sfida contro il Pisa vale la qualificazione aritmetica alla Champions League, ma soprattutto rappresenta il punto di svolta atteso d ... napolipiu.com Conte: Finora siamo gli unici ad aver sollevato un trofeo. L'Inter potrebbe sollevarne due, ma l'anno scorso ricordo che non ne hanno sollevato nemmeno uno. reddit