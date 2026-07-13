Gaza poca acqua e alto rischio di epidemie La sfida quotidiana è sopravvivere

A Gaza, i campi di Deir al Balah e Al Mawasi affrontano una grave carenza di acqua e beni essenziali. Oxfam denuncia che questa situazione aumenta il rischio di epidemie tra la popolazione. La mancanza di risorse rende difficile la sopravvivenza quotidiana, con condizioni di vita estremamente precarie per i residenti.

Oxfam torna a denunciare il dramma umanitario del popolo palestinese. A Gaza situazione critica per la mancanza di beni essenziali nei campi sfollati di Deir al Balah ed Al Mawasi. “Qui si sopravvive con meno di due litri d’acqua al giorno a persona ed è molto alto il rischio di nuove epidemie”, racconta ai media vaticani Paolo Pezzati, portavoce per le emergenze umanitarie dell'ong. Anche in Cisgiordania escalation delle violenze: 40.000 sfollati nell’ultimo anno e mezzo . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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