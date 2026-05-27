Hantavirus così Palermo si organizza contro il rischio di nuove epidemie | Ma la vera minaccia resta l' influenza

A Palermo sono state adottate misure di prevenzione contro il rischio di nuove epidemie di hantavirus, dopo un focolaio registrato a bordo di una nave da crociera con bandiera olandese salpata da Ushuaia, in Argentina. Tuttavia, si sottolinea che l’influenza rimane considerata la vera minaccia. L’attenzione si concentra sulla possibilità di diffusione dell’hantavirus delle Ande, che è stato messo sotto osservazione internazionale, ma non si prevede che possa causare una pandemia.

L'hantavirus delle Ande, quello finito sotto osservazione internazionale dopo il focolaio registrato a bordo della nave da crociera battente bandiera olandese salpata da Ushuaia, in Argentina, probabilmente non diventerà la prossima pandemia. I numeri, almeno per ora, non raccontano uno scenario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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