Dalla Striscia di Gaza al Libano, la strategia israeliana non cambia: l’obiettivo sarebbe ridefinire ed estendere i propri confini territoriali. A lanciare questa pesante accusa è il rapporto The Gaza Playbook, pubblicato oggi da Oxfam, in cui si afferma chiaramente che “la strategia israeliana in Libano è la stessa adottata a Gaza e degenerata in un genocidio, mentre il cessate il fuoco resta solo teorico”. Come evidenzia il dossier: “Dalla sua entrata in vigore – il 17 aprile – 600 persone sono state uccise, 10.000 case distrutte o danneggiate e, solo nei primi quattro giorni, il cessate il fuoco è stato violato 220 volte. Anche a Gaza, dallo scorso 10 ottobre, si contano almeno 850 vittime civili, che si aggiungono alle oltre 72 mila dal 2023, tra cui più di 20 mila bambini”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Oxfam accusa Israele: “Da Gaza al Libano, la strategia è sempre la stessa e mira a conquiste territoriali”

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