Gian Piero Gasperini ha dichiarato che l’Inter rimane la squadra favorita per lo scudetto. Ha anche parlato di Totti, affermando che la decisione sul suo ruolo spetta a lui e alla società. La stagione della Roma è iniziata ufficialmente, e il tecnico ha condiviso le prime indicazioni sul progetto del club. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle strategie o alle scelte di squadra.

La nuova stagione della Roma è ufficialmente iniziata e Gian Piero Gasperini ha tracciato le prime linee guida del progetto giallorosso. Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport nel giorno del raduno della squadra, il tecnico ha parlato delle ambizioni della Roma, della lotta per lo scudetto, del mercato estivo e dello stato di salute del calcio italiano. “Inter favorita, ma tutte si stanno rinforzando”. Per Gasperini, nonostante il mercato sia ancora nelle sue fasi iniziali, la squadra da battere resta l’Inter. “A luglio tutte le squadre vogliono rinforzarsi, poi bisognerà vedere cosa succederà da qui alla fine del mercato. L’Inter è sempre la favorita, mentre Milan e Juventus, rimaste fuori dalla Champions League, cercheranno sicuramente di migliorarsi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Gasperini rilancia la Roma: “L’Inter resta favorita per lo scudetto. Totti? Decideranno lui e la società”

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