Gasperini ha offerto a Totti un ruolo in società dopo la qualificazione alla Champions League. La proposta prevede una posizione di responsabilità ancora da definire, con un compenso che si aggira intorno ai 200mila euro all’anno. La trattativa è in corso, mentre il club lavora per sistemare la nuova struttura societaria e tecnica. Totti, che ha lasciato il calcio giocato nel 2017, potrebbe entrare a far parte della dirigenza nei prossimi mesi.

Il ritorno di Francesco Totti nella Roma potrebbe presto diventare realtà Dopo aver centrato l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League, il club giallorosso è impegnato nella definizione del nuovo assetto societario e tecnico. In questo contesto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini starebbe spingendo per riportare l’ex capitano all’interno dell’organizzazione del club con un ruolo operativo. L’allenatore avrebbe indicato proprio in Totti una figura strategica per rafforzare il collegamento tra squadra, dirigenza e proprietà. Il nuovo progetto della Roma dopo il ritorno in Champions.... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Roma, Gasperini vuole Totti in società. Il ruolo previsto e quanto guadagna

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GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST ROMA-STOCCARDA

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