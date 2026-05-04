Akanji lo Scudetto vale il riscatto | la difesa dell’Inter riparte da lui! Le cifre

Dopo la conquista del ventunesimo Scudetto, il club ha deciso di riscattare il difensore. La decisione è stata presa in seguito ai risultati ottenuti in questa stagione e al contributo fornito dal giocatore alla squadra. L’Inter ha comunicato che il contratto del difensore sarà prolungato per la prossima stagione, segnando un passo importante nel progetto tecnico del club. La cifra del riscatto non è stata resa pubblica.

di Stefano Cori Akanji riscattato grazie alla vittoria del ventunesimo Scudetto. L’Inter ripartirà da lui per la stagione 20252026. L’Inter scrive un’altra pagina indelebile del calcio italiano. Con la vittoria conquistata ieri sera, il club nerazzurro ha ufficialmente raggiunto il traguardo del 21° Scudetto, un successo che certifica il dominio della squadra in questa stagione. Il trionfo porta la firma in calce di Cristian Chivu. Il riscatto di Manuel Akanji: cifre e dettagli. Oltre alla gloria sportiva, il raggiungimento matematico dello Scudetto ha sbloccato una clausola fondamentale per il futuro della rosa. È infatti diventato ufficiale il riscatto obbligatorio di Manuel Akanji dal Manchester City.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji, lo Scudetto vale il riscatto: la difesa dell’Inter riparte da lui! Le cifre Notizie correlate Inter, lo Scudetto ti porta anche il riscatto di AkanjiL’Inter conquista il suo 21esimo Scudetto battendo 2-0 il Parma; vanno a segno Thuram sul finire del primo tempo e Mkhitaryan, su assist del... Akanji Inter, Fabrizio Romano conferma le voci sul riscatto: l’ex City pilastro della difesa di ChivuMercato Inter, il Barcellona molla Bastoni? I blaugrana guardano in Serie A per l’alternativa al difensore nerazzurro… Calciomercato Inter LIVE:... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scudetto Inter, vale di più la rosa 2025-26 o quella della seconda stella?; Inte, da Pio a Diouf il club del primo scudetto; Thuram-Mkhitaryan uguale Scudetto: 2-0 al Parma, Inter campione d'Italia; Inter, impossibile festeggiare già a Torino: ecco quando può arrivare lo scudetto. Inter, scatta l'obbligo di riscatto di Akanji dopo lo scudetto. Calciomercato newsIn casa Inter, lo scudetto decide anche il mercato. Dopo la vittoria del titolo, infatti, scatta l'obbligo di riscatto di Manuel Akanji, arrivato nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo dal Man ... sport.sky.it Angolo Tattico di Inter-Parma - Akanji imposta, Strefezza sfugge ai radarChivu sceglie Sucic da mezzala con Zielinski e Barella di fatto ad alternarsi da play. Bisseck è sempre molto prudente e non sovrappone ... fcinternews.it Angolo Tattico di Inter-Parma - #Akanji imposta, Strefezza sfugge ai radar x.com Con la conquista dello scudetto è maturata la seconda condizione (la prima era la disputa di almeno il 50% delle partite in stagione) che trasformerà il prestito in acquisto a titolo definitivo. Akanji è un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti - facebook.com facebook