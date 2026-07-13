Il giorno del raduno della squadra a Trigoria, il tecnico ha dichiarato che la squadra favorita per lo scudetto è quella con il miglior equilibrio tra attacco e difesa, senza indicare specificamente quale sia. Ha sottolineato l'importanza del lavoro quotidiano e della preparazione fisica, evitando di fare previsioni precise sulla stagione. Le sue parole si sono concentrate sulla volontà di migliorare e di affrontare ogni partita con determinazione.

. Le dichiarazioni del tecnico della Roma. Il giorno del raduno della Roma a Trigoria si apre con le riflessioni cariche di realismo e ambizione del proprio tecnico. Intervenuto ai microfoni della storica trasmissione radiofonica “Radio Anch’io lo Sport”, Gian Piero Gasperini ha tracciato la griglia di partenza del prossimo campionato di Serie A. L’allenatore ha analizzato i rapporti di forza della massima serie, rimarcando il ruolo centrale che la sessione estiva di calciomercato giocherà nel ridefinire gli equilibri tra le pretendenti al vertice. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’Inter in prima fila e le ambizioni delle inseguitrici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gasperini presenta il campionato: «Ecco qual è la squadra favorita per lo scudetto»

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