Lazaro ha dichiarato che l’Inter ha meritato lo Scudetto, definendola una squadra molto forte. Ha anche parlato di un passato all’Inter, esprimendo rimpianti, e ha condiviso le sue speranze per il futuro. L’ex calciatore ha salutato i tifosi del Torino, dove ha giocato in prestito, e ha riflettuto sui momenti trascorsi in nerazzurro. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle circostanze specifiche.

di Alberto Petrosilli L’ex nerazzurro Lazaro saluta i granata e riflette sul passato all’Inter, tra rimpianti, ambizioni e speranze per il futuro. Le dichiarazioni. Dopo quattro stagioni con la maglia del Torino, Valentino Lazaro si prepara a salutare il club granata. L’esterno austriaco, intervistato da Tuttosport, ha affrontato diversi temi, dal momento della squadra piemontese fino al suo passato all’ Inter, passando per lo Scudetto conquistato dai nerazzurri. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter IL TORINO HA DAVVERO LE POTENZIALITÀ PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI PIÙ AMBIZIOSI? — « Io vedo tanto potenziale per questa squadra, il Torino può puntare a traguardi migliori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lazaro: «L’Inter ha meritato lo Scudetto, è una squadra fortissima. Rimpianti? Ecco cosa è successo»

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