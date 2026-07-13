Milo Infante ha chiesto scusa a Alberto Stasi, ammettendo di sentirsi in colpa per aver contribuito a una rappresentazione negativa della sua immagine nel corso degli anni. Il conduttore ha riconosciuto di aver influito sulla percezione pubblica della vicenda giudiziaria che coinvolse Stasi. Dopo aver lasciato la Rai, Infante si appresta a passare a Mediaset e ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera, senza fornire dettagli specifici sulla vicenda.

Il conduttore ha ammesso di provare un senso di responsabilità per il modo in cui, negli anni, ha raccontato la vicenda giudiziaria che coinvolse Alberto Stasi Milo Infante, ormai ex volto di punta della Rai e prossimo all’approdo in Mediaset, ha ripercorso alcune tappe decisive della sua car. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Milo Infante si scusa con Alberto Stasi: "Mi sento in colpa, ho contribuito alla sua mostrificazione"

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Milo Infante: chiedo scusa a Stasi, avevo seguito certi teoremi

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