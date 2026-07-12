Milo Infante ha dichiarato di aver contribuito alla rappresentazione pubblica di Alberto Stasi e di sentirsi in colpa per questo. La confessione arriva in un momento di discussione sul ruolo dei media nell’inchiesta giudiziaria e sulla spettacolarizzazione dei casi di cronaca nera. Le sue parole alimentano il dibattito sulla responsabilità dei giornalisti nel modo in cui vengono trattate le vicende giudiziarie e sull’effetto che questa esposizione può avere sui soggetti coinvolti.

Le dinamiche del giornalismo d’inchiesta e la gestione mediatica dei grandi casi di cronaca nera tornano al centro del dibattito, sollevando profondi interrogativi sull’etica professionale e sull’impatto della giustizia spettacolarizzata. A riaccendere i riflettori su una delle vicende più controverse degli ultimi vent’anni è un clamoroso mea culpa che arriva direttamente da uno dei volti più noti della televisione italiana. Nel corso di un’intervista a Il Messaggero, Milo Infante, recentemente passato a Mediaset dopo la lunga avventura in Rai, si è così espresso sul caso Garlasco: “Mi sento in colpa per aver contribuito alla mostrificazione di Alberto Stasi dando per buoni certi teoremi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Milo Infante: “Ho contribuito alla mostrificazione di Alberto Stasi, mi sento in colpa”

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