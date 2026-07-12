Garlasco Milo Infante e le scuse ad Alberto Stasi | Mi sento in colpa ho contribuito alla mostrificazione

Milo Infante ha espresso pentimento riguardo alla copertura mediatica del caso Garlasco, affermando di aver contribuito alla “mostrificazione” della figura di un imputato. In un’intervista, il giornalista ha detto di sentirsi in colpa per il modo in cui la vicenda è stata trattata, riconoscendo un impatto negativo sulla percezione pubblica. Le sue parole sono arrivate nel contesto di un colloquio più ampio sulla sua carriera e sui passaggi tra le emittenti.

Milo Infante, ormai ex punta di diamante Rai, e pronto per approdare in Mediaset, si è confessato nel corso di una lunga intervista. Fra i temi trattati, anche il caso Garlasco. Il conduttore sente di dover chiedere “scusa” ad Alberto Stasi, per il modo in cui in passato ha gestito il caso Garlasco. Infante ha ammesso di avere sposato “certi teoremi” anziché coltivare dubbio ed equidistanza. Milo Infante e le scuse ad Alberto Stasi “Io mi sento in colpa per aver contribuito alla mostrificazione di Alberto Stasi dando per buoni certi teoremi. Devo chiedergli scusa perché un cronista deve sempre dubitare”. Così ha ammesso Milo Infante, intervistato dal quotidiano Il Messaggero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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