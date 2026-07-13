A quasi vent’anni dall’omicidio di una giovane donna a Garlasco, si ipotizza che fosse ricattata e desiderasse rivelare qualcosa. La ricostruzione giornalistica recente propone una lettura diversa sugli eventi che hanno preceduto il suo decesso. Nessuna conferma ufficiale o dettaglio su eventuali indagini aggiornate. La vicenda resta oggetto di discussione pubblica e giudiziaria.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a far discutere. Nelle ultime ore è emersa una nuova ricostruzione giornalistica che prova a dare una diversa lettura agli eventi che precedettero la morte della 26enne. Al centro dell’ipotesi c’è la possibilità che Chiara fosse vittima di un ricatto e che avesse deciso di affrontare chi la stava minacciando, una scelta che, secondo questa ricostruzione, potrebbe aver avuto conseguenze drammatiche. È importante precisare che si tratta di un’ipotesi giornalistica, non confermata da accertamenti giudiziari, presentata nel corso della trasmissione DarkSide – Storia Segreta d’Italia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Garlasco, l’ipotesi sul delitto: “Chiara era ricattata. Voleva dire tutto”

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Garlasco, la nuova ipotesi: «Dietro il silenzio di Chiara Poggi potrebbe esserci stato un ricatto»

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#Garlasco Chiara sapeva. Non poteva parlarne con nessuno. E quel silenzio le è sfuggito di mano. L'ipotesi del ricatto di @GianlucaZanell2 che potrebbe riscrivere il caso. Guarda l'approfondimento completo youtube.com/live/KzHNWFUVd… x.com

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