Garlasco l' ipotesi clamorosa | Nessun colpevole per il delitto di Chiara

La Procura di Pavia ha riaperto le indagini sul delitto di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. Questa decisione ha portato ad una revisione del caso, senza ancora aver individuato un imputato. La nuova fase delle indagini si concentra sulla possibilità che non ci siano soggetti colpevoli identificati. La vicenda torna al centro dell’attenzione dopo anni di inchieste e processi.

La nuova indagine della Procura di Pavia ha riaperto il caso del delitto di Garlasco, riaccendendo i riflettori sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione.I magistrati pavesi sono vicini alla chiusura delle indagini e si preparano a chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, come unico indagato per l’omicidio. Tra gli elementi a suo carico ci sono il Dna sotto le unghie di Chiara, l’impronta 33 sulle scale, il falso alibi dello scontrino di Vigevano e un possibile movente finora sconosciuto.Questa mossa potrebbe aprire la strada alla revisione del processo di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere e attualmente in semilibertà (dovrebbe terminare la pena nell’ottobre 2028).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, l'ipotesi clamorosa: "Nessun colpevole per il delitto di Chiara" GARLASCO La consulenza Cattaneo cambia i tempi della morte di Chiara Poggi Notizie correlate Delitto Garlasco, tra Sempio e Stasi ipotesi "nessun colpevole" per l'omicidio di Chiara Poggi: lo scenarioLa nuova indagine della procura di Pavia ha riaperto il caso del delitto di Garlasco. Delitto di Garlasco, i legali di Stasi: la notte prima di essere uccisa Chiara al computer migliorò la tesi Alberto. Nessun accesso a materiale pornograficoGarlasco (Pavia), 2 marzo 2026 - Chiara Poggi la notte prima di essere uccisa aiutò Alberto Stasi correggendo la tesi del bocconiano ma non aprì... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, spuntano audio inediti: Ipotesi depistaggio nelle indagini; Garlasco, svolta clamorosa: si va verso la revisione del processo: ecco cosa succede ora; Garlasco, clamorosa svolta informatica: nel pc di Chiara Poggi ci sarebbe il movente; La svolta choc sul delitto di Garlasco, Stasi verso la revisione del processo: cosa sappiamo sul nuovo filone investigativo. Né Stasi né Sempio. Caso Garlasco, clamorosoAl centro c’è l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione a Garlasco, un caso che ha segnato profondamente l’opinione pubblica. thesocialpost.it Garlasco, possibile sviluppo clamoroso nel caso Chiara Poggi: i pm pronti a rivelare le carteIl confronto tra i due uffici giudiziari in un momento in cui la nuova inchiesta si avvicina ad un passaggio cruciale ... tg.la7.it #Garlasco La moglie di Giovanni Ferri spiega che non era quello il percorso che suo marito ogni mattina seguiva per tornare a casa. Questo anziano uomo di 88 anni si è davvero tolto la vita o è stato ucciso x.com Garlasco, l'accusa: "Avevano una relazione". Roberta Bruzzone non ha dubbi: "Agghiacciante" ⬇️⬇️ - facebook.com facebook