La procura di Pavia ha concluso le indagini sul caso di Garlasco, affermando che Andrea Sempio è l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi. La decisione arriva dopo aver analizzato gli elementi raccolti, senza ulteriori sospetti o coinvolgimenti. La chiusura delle indagini segna il passaggio successivo nel procedimento legale, che dovrebbe portare alla definizione delle accuse e del processo.

L'atto notificato agli avvocati dell'indagato precede la richiesta di rinvio a giudizio e sarà consegnato anche alla procura generale di Milano per l’eventuale revisione del processo e della condanna a Stasi Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi: ne è sicura la procura di Pavia che ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco. I pm hanno notificato ai legali di Sempio la chiusura delle indagini accusando il 38enne dell’omicidio di Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. La difesa ha dunque ricevuto l’avvio delle conclusioni delle indagini che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. L’atto sarà consegnato anche alla procura generale di Milano per l’eventuale revisione del processo e della condanna a Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La procura di Pavia chiude le indagini sul delitto di Garlasco: “Chiara Poggi uccisa da Andrea Sempio”

Garlasco, al centro delle indagini il pc di Chiara Poggi: chi lo utilizzava - Ore 14 Sera 05/03/26

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