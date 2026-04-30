Delitto di Garlasco la procura rivela il movente | Chiara Poggi uccisa da Sempio dopo un approccio sessuale colpita anche quando era incosciente

La procura di Pavia ha dichiarato che Chiara Poggi è stata uccisa da Andrea Sempio, il quale avrebbe agito dopo aver avuto un approccio sessuale nei suoi confronti. Secondo gli inquirenti, Sempio avrebbe colpito la ragazza anche quando era incosciente. La stessa procura ha inoltre affermato che Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per l’omicidio, sarebbe uscito dalla scena del crimine.

La procura di Pavia ribalta tutto sul delitto di Garlasco: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio dell’ex fidanzata Chiara Poggi, esce dalla scena crimine mentre l’attuale indagato Andrea Sempio viene ritenuto dai pm l’unico assassino della ragazza. Nell’atto con il quale i magistrati hanno chiesto di interrogare Sempio il prossimo 6 maggio, si spiega che Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi “con l’aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale”. La procura di Pavia, quindi, ritiene di aver individuato il movente e ricostruisce, in parte, la dinamica del delitto.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, la procura rivela il movente: “Chiara Poggi uccisa da Sempio dopo un approccio sessuale, colpita anche quando era incosciente” Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025 Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi rifiutò Sempio, ecco perché l'ha uccisa». Il movente secondo la Procura di Pavia: colpita almeno 12 volte anhe da incosciente Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi rifiutò Sempio, ecco perché l'ha uccisa». Il movente secondo la Procura di Pavia: colpita almeno 12 volte Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ore 14 2025/26 - Delitto di Garlasco, conto alla rovescia per la chiusura delle indagini - 27/04/2026 - Video; Delitto di Garlasco, la Procura: Stasi va liberato. Ma iter lungo e difficile; Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Garlasco, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo averlo rifiutato secondo la Procura di PaviaSecondo la procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Nell’invito a comparire i pm indicano anche il presunto movente del delitt ... virgilio.it Delitto di Garlasco, la procura: Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiutoAndrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. È questa la ricostruzione della procura di Pavia ... tg24.sky.it "Delitto di Garlasco: uscirebbero così di scena Alberto Stasi, l'allora fidanzato della vittima condannato definitivamente a 16 anni di carcere, e qualsiasi altro presunto complice" Da HuffPost Italia https://www.huffingtonpost.it/cronaca/2026/04/30/news/andrea - facebook.com facebook Delitto di Garlasco, Sempio convocato in Procura il 6 maggio x.com