Foto private usate per una falsa identità e una corrispondenza rimasta per anni ai margini del caso e la figura di un presunto "Mister X": è questa la teoria del giornalista Gianluca Zanella, un'ipotesi che non ha riscontri giudiziari ma che mira a spiegare il silenzio di Chiara Poggi con Stasi e la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'ipotesi del ricatto dietro al silenzio di Chiara Poggi: scoperte una falsa identità e delle e-mail mai analizzate

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Garlasco, la nuova ipotesi: «Dietro il silenzio di Chiara Poggi potrebbe esserci stato un ricatto»

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