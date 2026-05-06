A Garlasco, Marco Poggi ha dichiarato ai pm di non aver mai visto video intimi di sua sorella Chiara. Nel frattempo, Andrea Sempio ha passato circa quattro ore negli uffici della Procura di Pavia, dove ha scelto di non rispondere alle domande e di lasciare l’edificio in seguito a un lungo silenzio. Le indagini proseguono senza ulteriori dettagli pubblici sui contenuti ascoltati o le eventuali prove raccolte.

Dopo quasi quattro ore trascorse negli uffici della Procura di Pavia, Andrea Sempio ha lasciato il palazzo di giustizia. Il 39enne, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è uscito in auto accompagnato dai suoi avvocati, senza fermarsi davanti ai numerosi giornalisti che lo attendevano all'esterno. I legali avevano annunciato già ieri l'intenzione del loro assistito di non rispondere alle domande dei pm che lo avevano convocato. L'auto con a bordo Sempio era preceduta da un veicolo della Polizia giudiziaria senza insegne, che a fatica si è fatto strada tra le troupe televisive e i cronisti. L'accusa: omicidio...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Garlasco, Marco Poggi ai pm: «Mai visto video intimi di mia sorella Chiara». Sempio lascia la Procura dopo 4 ore di silenzio

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