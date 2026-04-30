Assurdo Andrea Sempio e il movente sessuale dietro l’omicidio di Chiara Poggi | la reazione dopo le ipotesi della procura su Garlasco

Andrea Sempio ha definito “assurda” l’ipotesi del movente sessuale avanzata dagli inquirenti nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. La sua avvocata, Angela Taccia, ha riferito la reazione del 38enne, che si trova sotto indagine, anche in presenza del collega legale. La vicenda riguarda le indagini sulla morte della giovane, avvenuta nel paese di Garlasco. La procura ha formulato ipotesi che coinvolgono specifici motivi, mentre Sempio ne ha respinto la versione.

Ad Andrea Sempio sembra «assurda» l’ipotesi del movente sessuale costruita dagli inquirenti pavesi. A raccontare la reazione del 38enne, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è la sua avvocata e amica storica Angela Taccia, che lo assiste insieme al collega Liborio Cataliotti. Sempio non riuscirebbe «a capacitarsi» di questa lettura dei fatti, e avrebbe ripetuto: «Ma se io non avevo rapporti con questa ragazza, rapporti nel senso sociale, non si capisce da dove deducano un movente sessuale». La legale ha poi aggiunto che il suo assistito «non la frequentava, non la vedeva spesso, anzi, quando lui andava in casa, Chiara Poggi era a lavorare».🔗 Leggi su Open.online

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