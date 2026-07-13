Garlasco la scarpa e Cenerentola | ma non è una fiaba

A Garlasco, dopo quasi vent’anni, si torna a parlare del delitto che ha coinvolto una scarpa e un piede. La scena si ripete, con un pezzo di calzatura trovato in un punto preciso, mentre si cerca di capire se la scarpa si adatti o meno a un piede ritrovato. Non ci sono protagonisti di favole, solo un enigma che ancora aspetta risposte chiare.

Roma, 13 luglio 2026 – Chi l’avrebbe mai detto che, quasi vent’anni dopo, il delitto di Garlasco avrebbe evocato Cenerentola? Una scarpa, un piede e la domanda più elementare del mondo: entra o non entra? Peccato che qui non ci sia nessun principe e soprattutto nessuna fiaba. L’impronta "a pallini" rinvenuta sulla scena del crimine, composta da circa 130 micro-rilievi e riferibile al piede destro, fu qualificata nell’Appello bis come l’impronta della scarpa dell’assassino, individuato in Alberto Stasi. Alberto Stasi all'esterno del tribunale di Pavia per l'incidente probatorio nell'inchiesta su Andrea Sempio, Pavia (Garlasco), 18 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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