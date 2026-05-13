Garlasco svolta sull' impronta del piede che aveva condannato Stasi Ris di Roma | Non è una scarpa marca Frau né un 42

Gli investigatori del Ris di Roma hanno analizzato un'impronta del piede trovata nel caso di Garlasco, mettendo in discussione l'identificazione che aveva portato alla condanna di una persona. Secondo i consulenti, l'impronta non corrisponde a una scarpa marca Frau e non è di taglia 42 come sostenuto in passato. Questa analisi potrebbe influenzare il quadro delle prove nel procedimento giudiziario in corso.

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