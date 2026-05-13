Delitto di Garlasco colpo di scena sull’impronta del piede | Non è una scarpa Frau né un 42

Da quotidiano.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le indagini sul delitto di Garlasco, è emerso che le analisi delle impronte del piede trovate sulla scena del crimine non consentono di identificare con precisione il tipo di calzatura o la taglia. Le verifiche sono state effettuate utilizzando tecnologie avanzate, ma i risultati non hanno portato a una conclusione definitiva. La questione riguarda la difficoltà nel distinguere tra diverse scarpe, anche di marche comuni.

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Garlasco (Pavia) – “Alla luce degli approfondimenti disposti con le più avanzate tecnologie, si ritiene che non sia possibile determinare con certezza t ipo di calzatura e di conseguenza la taglia che aveva lasciato le impronte sulla scena del crimine ”. Per la nuova inchiesta della Procura di Pavia sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, le scarpe indossate dall’assassin o non sono né di marca Frau né di numero 42. È questa la conclusione a cui sono arrivati i consulenti tecnici Giampaolo Iuliano (colonnello del Ris di Roma) e Nicola Caprioli, gli stessi della consulenza dattiloscopica che attribuisce “per 15 minuzie” l’impronta palmare 33 all’indagato Andrea Sempio, nell’ulteriore incarico conferito dai pm il 23 maggio dello scorso anno.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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