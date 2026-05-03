Garlasco la famiglia Poggi | Sempio è innocente Chiara non gli avrebbe mai aperto in pigiama Lui ossessionato? Non l' ha mai cercata

La famiglia Poggi si è detta certa dell’innocenza di Alberto Stasi, affermando che Chiara non gli avrebbe mai aperto in pigiama e negando che Sempio fosse ossessionato o avesse cercato Chiara. Giuseppe Poggi e Rita Preda hanno ribadito questa convinzione anche dopo l’analisi dettagliata della dinamica dell’episodio e del possibile movente, come descritto dalla Procura. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

Giuseppe Poggi e Rita Preda restano convinti della colpevolezza di Alberto Stasi, nonostante la puntuale ricostruzione della dinamica (e del movente) con cui Andrea Sempio, secondo la Procura di Pavia, ha ucciso Chiara la mattina del 13 agosto 2007, mentre loro si trovavano in vacanza sulle Dolomiti, in Val Pusteria, insieme all'altro figlio, Marco. Una ricostruzione che i legali dei Poggi definiscono «assolutamente fantasiosa». Sul commesso di 38 anni, amico intimo di Marco e frequentatore della loro villetta in via Pascoli, a Garlasco, i genitori della vittima sono "innocentisti". Una tesi sostenuta non per partito preso, ma dettata dalla fiducia che ripongono nella giustizia.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Garlasco, la famiglia Poggi: «Sempio è innocente. Chiara non gli avrebbe mai aperto in pigiama. Lui ossessionato? Non l'ha mai cercata» Garlasco, consulenti dei Poggi: Chiara aggredita in cucina - Ore 14 del 13/01/2026 Notizie correlate Garlasco, la procura rivela il movente per cui Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi: “L’ha rifiutato”Per la Procura Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi con il seguente movente: "Riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo... Garlasco, pm: "Stasi innocente, Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo, nessun concorso in omicidio"Possibile svolta nel caso del delitto di Garlasco, Andrea Sempio è stato convocato in Procura per interrogatorio fissato il 6 maggio 2026, seconso i... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Garlasco, i legali della famiglia Poggi: Nuova ipotesi costruita a tavolino; Garlasco, i Poggi e quelle ipotesi irreali sul delitto. Il perito: Ricostruzione dubbia; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; Garlasco, gli avvocati della famiglia di Chiara Poggi: Nuova ipotesi dei pm di Pavia irreale. Garlasco, la famiglia Poggi: «Sempio è innocente. Chiara non gli avrebbe mai aperto in pigiama. Lui ossessionato? Non l'ha mai cercata»Giuseppe Poggi e Rita Preda restano convinti della colpevolezza di Alberto Stasi, nonostante la puntuale ricostruzione della dinamica (e del movente) con cui Andrea Sempio, secondo la Procura ... ilmessaggero.it Garlasco, i legali della famiglia Poggi: «Sempio colpevole? Nuova ipotesi costruita a tavolino»(LaPresse) - Si accende lo scontro sulla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli avvocati della famiglia Poggi definiscono un’ipotesi irreale, costruita a tavolino ... ilmattino.it Il delitto di Garlasco, Chiara Poggi uccisa per una ossessione: tutte le motivazioni che portano a Sempio Sotto la lente degli investigatori 7 anni di scritti su un blog e post di disprezzo per le donne - facebook.com facebook Garlasco, tra processi mediatici e nuove indagini, il calvario di mamma Rita e papà Giuseppe Poggi, la buonanotte di Gramellini x.com