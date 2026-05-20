Garlasco anche le gemelle Cappa chiedono l’accesso agli atti dell' inchiesta su Sempio

Da ilgiorno.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, le due gemelle Cappa hanno presentato una richiesta formale per ottenere l’accesso agli atti dell’inchiesta riguardante Andrea Sempio. La decisione arriva dopo che gli avvocati e i consulenti di Sempio e della famiglia hanno avanzato le proprie istanze legali. Il procedimento giudiziario, ancora in corso, riguarda un’indagine aperta da diverse settimane, con vari documenti e atti depositati presso il tribunale locale. La richiesta delle gemelle Cappa si inserisce nel quadro delle pratiche legali in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Garlasco (Pavia), 20 maggio 2026 – Mentre avvocati e consulenti di Andrea Sempio e della famiglia di Chiara Poggi studiano le carte dell’indagine che vede indagato il 38enne amico del fratello della vittima, anche le gemelle Paola e Stefania Cappa e la loro madre, Maria Rosa Poggi, hanno chiesto accesso agli atti dell'inchiesta. Garlasco, la lettura dell’esperto forense: “I soliloqui di Andrea Sempio? Meritano un’analisi linguistica” Nelle settimane scorse, infatti, sono state chiuse le nuove indagini che vedono coinvolto Sempio mentre per il delitto era stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della 26enne, Alberto Stasi.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

garlasco anche le gemelle cappa chiedono l8217accesso agli atti dell inchiesta su sempio
© Ilgiorno.it - Garlasco, anche le gemelle Cappa chiedono l’accesso agli atti dell'inchiesta su Sempio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Garlasco, interrogate le gemelle Cappa. A che punto è il processo e cosa sappiamo

Video Garlasco, interrogate le gemelle Cappa. A che punto è il processo e cosa sappiamo?

Sullo stesso argomento

Bomba Garlasco, oltre a Sempio interrogati anche Marco Poggi e le gemelle CappaEnnesimo colpo di scena sulle nuove indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco.

Caso Garlasco, oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le gemelle CappaNon solo Andrea Sempio come unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto in via Pascoli, il...

garlasco anche le gemelleGarlasco, anche le gemelle Cappa chiedono l’accesso agli atti dell'inchiesta su SempioLa richiesta arriva da Paola e Stefania Cappa e dalla loro madre, Maria Rosa Poggi. Due le ipotesi: chiedere la costituzione di parte civile in un eventuale processo a Sempio oppure verificare se in a ... ilgiorno.it

garlasco anche le gemelleAnche le gemelle Cappa chiedono gli atti dell'inchiesta su SempioGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web