Garlasco anche le gemelle Cappa chiedono l’accesso agli atti dell' inchiesta su Sempio
A Garlasco, le due gemelle Cappa hanno presentato una richiesta formale per ottenere l’accesso agli atti dell’inchiesta riguardante Andrea Sempio. La decisione arriva dopo che gli avvocati e i consulenti di Sempio e della famiglia hanno avanzato le proprie istanze legali. Il procedimento giudiziario, ancora in corso, riguarda un’indagine aperta da diverse settimane, con vari documenti e atti depositati presso il tribunale locale. La richiesta delle gemelle Cappa si inserisce nel quadro delle pratiche legali in corso.
Garlasco (Pavia), 20 maggio 2026 – Mentre avvocati e consulenti di Andrea Sempio e della famiglia di Chiara Poggi studiano le carte dell’indagine che vede indagato il 38enne amico del fratello della vittima, anche le gemelle Paola e Stefania Cappa e la loro madre, Maria Rosa Poggi, hanno chiesto accesso agli atti dell'inchiesta. Garlasco, la lettura dell’esperto forense: “I soliloqui di Andrea Sempio? Meritano un’analisi linguistica” Nelle settimane scorse, infatti, sono state chiuse le nuove indagini che vedono coinvolto Sempio mentre per il delitto era stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della 26enne, Alberto Stasi.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Garlasco, interrogate le gemelle Cappa. A che punto è il processo e cosa sappiamo
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