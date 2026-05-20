Garlasco anche le gemelle Cappa chiedono l’accesso agli atti dell' inchiesta su Sempio

A Garlasco, le due gemelle Cappa hanno presentato una richiesta formale per ottenere l’accesso agli atti dell’inchiesta riguardante Andrea Sempio. La decisione arriva dopo che gli avvocati e i consulenti di Sempio e della famiglia hanno avanzato le proprie istanze legali. Il procedimento giudiziario, ancora in corso, riguarda un’indagine aperta da diverse settimane, con vari documenti e atti depositati presso il tribunale locale. La richiesta delle gemelle Cappa si inserisce nel quadro delle pratiche legali in corso.

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