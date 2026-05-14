Nel luglio 2007, poche settimane prima del suo omicidio, Chiara Poggi avrebbe accesso a dei file contenuti nella cartella militare del computer di Alberto Stasi. Secondo quanto emerso dai documenti, quei file sono stati visualizzati dalla vittima la sera precedente alla sua morte. La cartella, contenente materiali definiti “raccapriccianti”, sarebbe stata aperta da Chiara poco prima dell’evento fatale, secondo quanto riportato nelle indagini e nelle successive testimonianze.

La sera del 12 agosto 2007, poche ore prima di essere uccisa, Chiara Poggi vide file “raccapriccianti” nella cartella militare sul pc portatile di Alberto Stasi. Non è più soltanto un’ipotesi suggestiva, una congettura narrativa costruita negli anni attorno al delitto di Garlasco. È una ricostruzione che oggi trova una serie di convergenze tecniche, temporali e logiche dentro gli atti processuali, nelle consulenze informatiche e persino nelle parole dello stesso Stasi intercettato quattro giorni dopo l’omicidio. Il punto centrale è uno: la cartella denominata “militare”, contenente materiale pornografico definito nelle motivazioni della sentenza d’appello come “raccapricciante”, esplorata da qualcuno proprio quella sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, la cartella “militare” e quei file “raccapriccianti” nel pc di Stasi: perché gli atti raccontano che fu Chiara Poggi a visionarli la sera prima di morire

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La consulenza Dal Checco conferma quella dei consulenti della fam. Poggi e questo non piace, infatti nessuno ne parla. Conferma che il video è stato spostato solo sulla pen di Chiara e quindi non rubato e che la cartella militare è stata aperta con alta probab x.com

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