Il rappresentante di Gandi ha affermato che Gamec e Gres Art devono dialogare tra loro e che a Carrara il settore privato non influenza la direzione artistica.

Bergamo. L’azione di Palazzo Frizzoni in ambito culturale si sviluppa lungo due direttrici principali: da un lato la restituzione alla città di hub storici, tra cantieri che proseguono non senza qualche difficoltà e altri che devono ancora aprire i battenti; dall’altro, la visione di un’offerta culturale diffusa nei quartieri, costruita sulla capacità di musei, teatri e festival di fare rete. Forse la più grande eredità di Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura 2023. A giugno 2024, con l’insediamento della giunta Carnevali, il vicesindaco Sergio Gandi ha ricevuto la delega alla Cultura. Da allora, oltre due anni segnati dalle sfide... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Si parla di: Gandi: Gamec e Gres Art dialoghino tra loro, in Carrara il privato non condiziona la direzione artistica.

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