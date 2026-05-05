Fino al 4 ottobre, è possibile visitare «Museum Dreams», la prima mostra antologica dedicata a Sir Isaac Julien, allestita in una galleria di gres art 671. L’esposizione presenta una selezione delle sue opere, offrendo un’ampia panoramica sulla sua produzione artistica. Si tratta di un evento che ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore, diventato uno dei principali appuntamenti della stagione espositiva.

Articolo. Visitabile fino al 4 ottobre, l’esposizione è uno degli appuntamenti imperdibili della stagione culturale a Bergamo Seduce con la bellezza e, nello stesso gesto, spiazza. Perché mentre lo sguardo si lascia catturare, affiora una sensazione meno rassicurante: ciò che appare così armonico è in realtà attraversato da tensioni, ambiguità, talvolta da una dimensione apertamente tragica. È su questo equilibrio instabile che si muove « Museum Dreams », la mostra allestita fino al 4 ottobre negli spazi ex industriali di gres art 671, in via San Bernardino 141: la prima grande antologica in Italia dedicata a Sir Isaac Julien (Londra, 1960), tra le figure più incisive nel ridefinire il rapporto tra immagine, spazio e narrazione contemporanea.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Museum Dreams», a gres art 671 la prima mostra antologica di Sir Isaac Julien

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