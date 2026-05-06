Nuova Gamec un milione dall’Art bonus di Intesa
Il Comune ha ricevuto un milione di euro da Intesa Sanpaolo come contributo Art bonus destinato alla realizzazione della nuova sede della Gamec. Questa somma rappresenta l’ultima tranche di un finanziamento complessivo volto a sostenere il progetto di rinnovamento dell’edificio. La donazione si aggiunge ad altri fondi e risorse dedicate all’intervento, contribuendo ad avanzare con i lavori di ristrutturazione.
IL CONTRIBUTO. Un altro tassello del complicato puzzle per la nuova sede Gamec si va a comporre, con l’ultima tranche da 1 milione di euro del contributo Art bonus erogato da Intesa Sanpaolo incassato dal Comune. Il contributo giunge nelle casse comunali grazie allo strumento messo a disposizione dal ministero della Cultura che a fronte di erogazione liberali in denaro per il sostegno alla cultura prevede benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. «Il contributo, riconosciuto attraverso lo strumento dell’Art bonus, rappresenta uno degli apporti più rilevanti al percorso di riconversione dell’ex Palazzetto dello Sport nella nuova sede della Gamec – scrive il Comune –, un intervento strategico di rigenerazione urbana dal valore complessivo di circa 18 milioni di euro, sostenuto anche da risorse Pnrr».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Notizie correlate
Leggi anche: Nuova Gamec, il Comune incassa l’ultima tranche dell’Art Bonus di Intesa Sanpaolo
Leggi anche: Cantiere Gamec, primo giorno di lavoro per la nuova impresa
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Nuova Gamec, un milione dall’Art bonus di Intesa; Nuova Gamec, Intesa Sanpaolo ha erogato l’ultimo milione di euro per la realizzazione; Nuova Gamec, il Comune incassa l’ultima tranche dell’Art Bonus di Intesa Sanpaolo; Vendita di azioni A2A per la Gamec, persi 17 mila euro l'anno in dividendi: Impatto sul bilancio quasi nullo.
Nuova Gamec, un milione dall’Art bonus di IntesaUn altro tassello del complicato puzzle per la nuova sede Gamec si va a comporre, con l’ultima tranche da 1 milione di euro del contributo Art bonus erogato da Intesa Sanpaolo incassato dal Comune. ecodibergamo.it
Nuova Gamec, il Comune incassa l’ultima tranche dell’Art Bonus di Intesa SanpaoloIl versamento da 1 milione di euro completa l'erogazione del contributo dell'istituto bancario. Giovedì 7 maggio il montaggio delle gru nel cantiere di via Pitentino ... bergamonews.it
Un altro tassello del complicato puzzle per la nuova sede Gamec si va a comporre, con l’ultima tranche da 1 milione di euro del contributo Art bonus erogato da Intesa Sanpaolo incassato dal Comune. x.com
Un altro tassello del complicato puzzle per la nuova sede Gamec si va a comporre, con l’ultima tranche da 1 milione di euro del contributo Art bonus erogato da Intesa Sanpaolo incassato dal Comune. - facebook.com facebook