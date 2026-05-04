Roma torna Iper | il festival che rigenera le periferie urbane

A Roma torna Iper, il festival dedicato alla rigenerazione delle periferie urbane. Durante l’evento, si potranno scoprire iniziative come pranzi tra residenti che coinvolgono le comunità locali e performance artistiche lungo il Tevere, mirate a rendere il fiume più accessibile e balneabile. L’edizione si svolgerà in diverse zone della città, coinvolgendo cittadini e artisti in attività dedicate alla riqualificazione e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

? Cosa scoprirai Come può un pranzo tra residenti cambiare l'identità di un quartiere?. Dove si svolgeranno le performance per rendere balneabile il Tevere?. Perché i residenti chiedono musei invece di nuovi campi da calcetto?. Chi guiderà i laboratori sulla connessione tra cibo e identità?.? In Breve Programma dal 8 al 31 maggio tra Corviale, Ex Snia e Piazza Tevere.. Tavola rotonda a Palazzo Esposizioni con l'artista statunitense Kristin Jones.. Mostra Opera Demopratica al Goethe Institute con Cittadellarte Fondazione Pistoletto.. Laboratori con l'economista DonPasta presso il Museo condominiale di Tor Marancia.. L’8 maggio 2026 inizierà la quinta edizione di Iper, il Festival delle Periferie che trasformerà i margini di Roma in un palcoscenico diffuso tra l’8 e il 31 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, torna Iper: il festival che rigenera le periferie urbane Notizie correlate Iper – Festival delle Periferie dall’8 al 31 maggio a RomaIPER – FESTIVAL DELLE PERIFERIE V EDIZIONE SUPER LIEUX [SUPER LUOGHI] Periferie: storie e geografie Roma, sedi varie 8 – 31 maggio 2026 Torna dall’8... IPER Festival 2026 Roma: arte e cultura nelle periferie della cittàL’IPER- Festival delle Periferie 2026 arriva a Roma come uno degli appuntamenti culturali più significativi dedicati ai territori urbani fuori dal...