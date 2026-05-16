Gallo Matese | un milione per la sicurezza di strade e territorio

Nella zona di Gallo Matese sono stati stanziati un milione di euro destinati a interventi sulla sicurezza delle strade e del territorio. L’obiettivo è migliorare la viabilità tra il centro e Vallelunga, anche attraverso interventi di manutenzione e consolidamento. Sono previste opere di protezione contro il rischio idrogeologico in alcune aree del territorio, con lavori mirati a contenere i rischi legati alle piene e alle frane. Le decisioni sono state comunicate dalle autorità locali e i lavori sono programmati a breve.

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? Domande chiave Come cambierà la viabilità tra il centro e Vallelunga?. Quali aree del territorio saranno protette dal rischio idrogeologico?. Chi gestirà i fondi per i lavori sulle scuole e i ponti?. Quando inizieranno concretamente i cantieri sulla S.P. 89?.? In Breve Decreto ministeriale firmato il 15 maggio da Daria e Carmen Perrotta.. Affidamento lavori obbligatorio entro il termine di diciotto mesi.. Interventi mirati sulla S.P. 89 e collegamenti con Vallelunga.. Obiettivi includono tutela idrogeologica e manutenzione ponti e viadotti.. Il Comune di Gallo Matese riceverà quasi un milione di euro per la messa in sicurezza della viabilità e del territorio, dopo l’approvazione di un decreto ministeriale firmato lo scorso 15 maggio da Daria Perrotta e Carmen Perrotta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gallo Matese: un milione per la sicurezza di strade e territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vitulano, il Comune ottiene un milione di euro per la sicurezza del territorioTempo di lettura: 4 minutiViene accolta con grande soddisfazione dall’Amministrazione Comunale di Vitulano la notizia di un altro importante... Brancaleone: un milione per salvare le strade e il territorio? Cosa sapere Brancaleone ottiene un milione di euro per le strade Caldara e San Giorgio.