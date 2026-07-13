Un incendio si è sviluppato nel parco di Punta Pizzo, vicino alla spiaggia a Gallipoli. Le fiamme hanno raggiunto le aree a ridosso del mare, creando paura tra i bagnanti presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora note le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita.

Incendio a due passi dal mare a Gallipoli, in provincia di Lecce. La località salentina vede un rogo nel parco di Punta Pizzo, nei pressi delle spiagge. Il forte vento di Maestrale ha contribuito alla propagazione veloce delle fiamme, partite dalla vegetazione a ridosso delle dune e della spiaggia. Il fuoco è arrivato in breve tempo alla pineta del parco naturale. Paura tra i numerosi bagnanti, in tanti hanno deciso di allontanarsi dall'area. Al momento risulta chiusa la litoranea Sud di Gallipoli, per permettere alle forze dell'ordine di intervenire. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. In zona sono arrivati i Vigili del Fuoco e gli uomini dell'Arif e della Protezione civile, oltre alle forze dell'ordine e la Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Gallipoli, incendio a Punta Pizzo: fiamme a ridosso della spiaggia, paura tra i bagnanti

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