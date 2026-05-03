Due chiusure in due anni la coppia lascia il ristorante a pochi passi dal mare | C' è rammarico ma non c' era altra scelta

In due anni, la coppia ha chiuso due attività: il primo ristorante, situato vicino al mare, ha chiuso nel gennaio 2025, dopo aver aperto nel 2020. Nel 2024, hanno avviato anche la gestione di un'altra struttura sulla stessa zona. Quando sono usciti dal locale di recente, hanno dichiarato di provare rammarico, ma di non aver avuto alternative. La prima attività ora ospita una pizzeria.

Nel 2020 avevano rilevato la gestione della Vecchia Falegnameria di via Faentina a Ravenna, chiusa poi a gennaio 2025 (dove oggi c'è Margherite Pizze Popolari), nel 2024 si erano poi lanciati anche nella gestione della Vecchia Falegnameria Mare di Lido Adriano. Ora, dopo due stagioni estive con.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate “A due passi dal mare”, il nuovo singolo di Giusy FerreriMILANO – E’ uscito il 10 aprile, in radio e in digitale, “A due passi dal mare” (Edizioni Musicali RaiCom, distribuzione ADA/Warner Music Italia),... Addio a Giuliano Giannoni, pioniere del “buon cibo”. Sua la storica gastronomia a due passi dal mareLido di Camaiore (Lucca), 2 marzo 2026 – E’ morto Giuliano Giannoni, pioniere del ‘buon cibo’ in Versilia, una persona stimata e apprezzata, nonché... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Due chiusure in due anni, la coppia lascia il ristorante a pochi passi dal mare: C'è rammarico, ma non c'era altra scelta; Autostrada A4 Bergamo: cinque notti di chiusure al casello di Capriate e due a Bergamo; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 1°, 2 e 3 maggio; Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio. Piccole botteghe addio. Fossitermi perde due negozi storici: Quartiere più vuotoLa Spezia, 31 dicembre 2025 – Due chiusure in poco più di 100 metri: il quartiere di Fossitermi perde due esercizi di lungo corso, che con la fine del 2025 abbasseranno definitivamente la saracinesca. lanazione.it Napoli, sparatoria in via Correra ferite due ragazze innocenti. Borrelli (Avs): “Escalation criminale fuori controllo, aumentano le vittime innocenti. Basta chiusure caserme e commissariati” Ancora sangue, ancora paura nelle strade di Napoli. Nella notte, in via Fr - facebook.com facebook