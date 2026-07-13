La frase in risposta a una affermazione di Luca Telese a "In Onda" su La 7 Gaffe di Vannacci su Gramsci in diretta su La7 a in Onda. Il generale, parlando dell'introduzione del reato di femminicidio e della possibilità di norme specifiche che regolino anche omofobia e islamofobia, dice di non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaffe di Vannacci su Gramsci: "È morto? Ci fa piacere", poi: "Fa piacere che ci ha ricordato un fatto storico" - VIDEO

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