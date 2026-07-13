Gaeta l’incubo tra le mura di casa | scattano domiciliari e braccialetto elettronico

Notizia in breve

A Gaeta, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal giudice. La misura riguarda un individuo coinvolto in un procedimento penale e si è resa necessaria per garantire la tutela dell’indagato e l’osservanza delle norme. L’operazione si è svolta senza incidenti e l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, dove resterà sotto sorveglianza elettronica.