Gaeta l’incubo tra le mura di casa | scattano domiciliari e braccialetto elettronico
A Gaeta, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal giudice. La misura riguarda un individuo coinvolto in un procedimento penale e si è resa necessaria per garantire la tutela dell’indagato e l’osservanza delle norme. L’operazione si è svolta senza incidenti e l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, dove resterà sotto sorveglianza elettronica.
Gaeta, 13 luglio 2026 – La Polizia di Stato di Gaeta ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, nei confronti di un cittadino di nazionalità albanese, residente a Gaeta, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento trae origine dall’attività investigativa avviata a seguito dell’intervento degli operatori della Polizia di Stato presso l’abitazione della coppia, dove era stata segnalata una violenta lite familiare. Gli... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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