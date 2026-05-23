Viola il divieto di avvicinarsi all' ex | scattano gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico
Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna. Nonostante il provvedimento giudiziario, ha continuato a cercarla, seguirla e a infrangere le restrizioni imposte dal giudice. La misura restrittiva è stata applicata per evitare ulteriori contatti e garantire la sicurezza della donna.
Nonostante il provvedimento giudiziario che gli imponeva di rimanere lontano dalla sua ex compagna, ha continuato a cercarla, a seguirla e a violare le prescrizioni imposte dal giudice. Per questo motivo, i carabinieri di Forlì hanno tratto in arresto mercoledì un ventenne in esecuzione ad. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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