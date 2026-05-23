Viola il divieto di avvicinarsi all' ex | scattano gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Notizia in breve

Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna. Nonostante il provvedimento giudiziario, ha continuato a cercarla, seguirla e a infrangere le restrizioni imposte dal giudice. La misura restrittiva è stata applicata per evitare ulteriori contatti e garantire la sicurezza della donna.