Anagni È finito l’incubo per una 54enne vessata e minacciata di morte Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per l’ex compagno

Nella giornata del 19 maggio, i carabinieri di Anagni hanno eseguito un’ordinanza che ha portato agli arresti domiciliari e all’applicazione del braccialetto elettronico per un uomo coinvolto in un caso di minacce e vessazioni nei confronti di una donna di 54 anni. La donna aveva denunciato ripetute minacce di morte, portando le forze dell’ordine a intervenire e a prendere i provvedimenti necessari. Le autorità hanno quindi adottato misure restrittive per tutelare la vittima.

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