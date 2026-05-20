Anagni È finito l’incubo per una 54enne vessata e minacciata di morte Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per l’ex compagno
Nella giornata del 19 maggio, i carabinieri di Anagni hanno eseguito un’ordinanza che ha portato agli arresti domiciliari e all’applicazione del braccialetto elettronico per un uomo coinvolto in un caso di minacce e vessazioni nei confronti di una donna di 54 anni. La donna aveva denunciato ripetute minacce di morte, portando le forze dell’ordine a intervenire e a prendere i provvedimenti necessari. Le autorità hanno quindi adottato misure restrittive per tutelare la vittima.
Cronache Cittadine ANAGNI – Nel pomeriggio di ieri, 19 Maggio, i militari della Stazione Carabinieri di Anagni hanno dato esecuzione a un’ordinanza L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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