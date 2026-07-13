Gabriele Corsi | Perdo follower ogni volta che parlo di UNICEF È più facile essere contro che fare qualcosa

Gabriele Corsi ha raccontato di perdere follower ogni volta che pubblica contenuti sull’UNICEF sui social. Alla vigilia di un evento benefico, ha detto che è più facile essere contro piuttosto che fare qualcosa. Ha spiegato di chiedersi se chi si sdegna per alcuni post lo segua davvero, sottolineando la difficoltà di condividere messaggi su temi sociali senza ricevere critiche o fraintendimenti.

A Fanpage.it, alla vigilia della Partita del Cuore, Gabriele Corsi si racconta senza filtri. Parla del rapporto col mondo dei social: "Perdo follower ogni volta che pubblico qualcosa sull'UNICEF e mi domando: ma se mi segui e poi ti scandalizzi per quello, vuol dire che non mi hai capito per niente". E poi commenta per l'ultima volta il suo addio a Domenica In: "Mi era stato proposto un programma, e poi quel programma è diventato un'altra cosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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