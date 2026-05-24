corsi e ricorsi storici ogni volta che si vola ecco il passo indietro

Negli ultimi quindici anni, ogni volta che la squadra ha tentato di rinascere e tornare a competere ai massimi livelli, ha successivamente fatto un passo indietro. Dopo aver vissuto i periodi più brillanti caratterizzati da scudetti, la società ha spesso rallentato o ridimensionato le proprie ambizioni non appena si sono presentate opportunità di crescita. Questa tendenza si ripete ogni volta che si apre uno spiraglio di progresso.

Corsi e ricorsi storici. Negli ultimi quindici anni, ogni volta che la Vuelle ha aperto uno spiraglio per coltivare nuove ambizioni, dopo i tempi d’oro ormai lontani degli scudetti, ha sempre fatto come i gamberi: un passo indietro. Per mancanza di risorse, o forse per paura di non trovarle. Sta di fatto che sembrano situazioni fotocopia. Con la stessa delusione da parte dei tifosi. Il caso più eclatante alla fine della stagione 20112012, culminata con la semifinale playoff contro Milano. Un quintetto pressochè perfetto - Ricky Hickman, Daniel Hackett, James White, Jumaine Jones, Marco Cusin - che aveva fatto innamorare i tifosi, al pari della squadra di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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