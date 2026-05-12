Fabregas racconta il Como | Sono io che faccio gli acquisti È come essere all'università ogni giorno

Fabregas ha spiegato il suo ruolo all’interno del Como, affermando di essere coinvolto direttamente nelle operazioni di acquisto del club e paragonando questa esperienza a un percorso di studi quotidiano. Ha inoltre condiviso le ragioni della sua scelta di unirsi alla squadra, sottolineando di aver visto un’opportunità oltre il semplice desiderio di smettere di giocare.

Fabregas spiega perché ha scelto il Como: "Ho visto un'opportunità non solo per smettere di giocare a calcio, ma per iniziare a fare ciò che stavo iniziando ad amare più del giocare, ovvero allenare".🔗 Leggi su Fanpage.it

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