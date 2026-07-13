Futuro Nazionale a Fiumicino nasce il Comitato 1618

A Fiumicino è stato costituito un nuovo comitato chiamato “Comitato 1618”. La sua creazione rappresenta un’aggiunta al panorama politico locale. La notizia è stata comunicata ufficialmente il 13 luglio 2026. Il comitato si propone di rappresentare un punto di riferimento per le iniziative e le attività in programma nella zona. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui membri o sugli obiettivi specifici del nuovo organismo.

Fiumicino, 13 luglio 2026 – Il panorama politico di Fiumicino si arricchisce di una nuova realtà. È stato ufficialmente costituito il nuovo comitato locale ispirato alle posizioni del generale Roberto Vannacci, con l’obiettivo di promuovere sul territorio le istanze e le linee di pensiero che hanno caratterizzato il dibattito pubblico nazionale degli ultimi mesi. Referente della neonata struttura è stato nominato Marco Colavecchi, che guiderà il Comitato 1618 nella fase di lancio. “L’obiettivo del comitato — spiegano i promotori — è quello di creare un punto di riferimento per i cittadini che si riconoscono nei valori della tutela dell’identità, della sicurezza e del merito, stimolando il confronto e il dibattito democratico attraverso iniziative concrete sul territorio di Fiumicino”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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