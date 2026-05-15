Futuro Nazionale Vannacci nasce il comitato reggino metropolitano

È stato costituito ufficialmente il comitato reggino-metropolitano di Futuro Nazionale Vannacci. La creazione di questa struttura coinvolge rappresentanti locali che si sono riuniti per organizzare le attività e le iniziative del movimento nella zona. La formazione del comitato segue le procedure previste dallo statuto e mira a rafforzare la presenza del gruppo a livello territoriale. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità operative.

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